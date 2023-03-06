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Bir tatlı huzur

Beşiktaş, A.Gücü’nü 2 golle devirdi. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Kartal; Aboubakar ve Salih’in golleriyle güldü. Ligde 3 maç sonra kazanıp taraftarını teselli etti...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Bir tatlı huzur

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, dün sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan siyah beyazlı takım, Cenk Tosun, Gedson gibi yıldızlarıyla bulduğu pozisyonları harcarken 40. dakikada sahneye çıkan Salih Uçan, Kara Kartal'ı öne geçirdi. İkinci devreye hızlı başlayan ise misafir ekip oldu. Ali Sowe attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Ama Beşiktaş'ın cevabı ise hiç gecikmeden Aboubakar'dan geldi.

SEYİR ZEVKİ YÜKSEKTİ

Tecrübeli forvet, 55'te nefis bir gol kaydedip siyah beyazlıları yeniden öne geçirirken yeni dönemindeki gol siftahını da yapmış oldu. Bu golden sonra Beşiktaş atakları hız kesmeden devam etti ancak pozisyonlar cömertçe harcandı. Ankaragücü ataklarında ise Mert Günok kalesinde devleşti. Kara Kartal, seyir zevki yüksek bu karşılaşmadan 3 puanı 2 golle alırken Süper Lig'de de 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Taraftarının az da olsa yüzünü güldürdü...

YÖNETİME ISLIKLI TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar Ankaragücü karşılaşması öncesinde Ahmet Nur Çebi yönetimine tepkisini sürdürdü. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların sahaya çıkmasından önce "Yönetim istifa" tezahüratı yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesle müzik verilmesini de ıslıkla protesto etti.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fenerbahçeli eski futbolcu Ziya Şengül ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar maç öncesi unutulmadı. Seremoni önesinde Şengül ve depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

HEM İYİ HEM KÖTÜ

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Nathan Redmond, dün çok çalıştı ancak son vuruşlarda yetersiz kaldı. Top kapan, atakları sürükleyen İngiliz kanat oyuncusu, son pas ve şut tercihlerinde ise hata yaptı. Skor üretme şanslarını kullanamadı. Redmond, maç sonrası "İyi bir performans sergiledik. Taraftara hediyemiz olsun" diye konuştu.

YENİLER SAHAYA ÇIKTI

Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Onur Bulut ve Omar Colley'e ilk kez forma verdi. Beşiktaş'a son katılan isimlerden Alexandru Maxim ise yedek soyundu. Amir Hadziahmetovic ise ilk kez Vodafone Park'a çıktı. Hadziahmetovic, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra ilk maçını Sivasspor ile deplasmanda görev yapmıştı.

5 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Şenol Güneş, Antalya ile oynanan erteleme maçının kadrosuna göre 5 değişiklik yaptı. Savunmada Rosier, Saiss ve Umut Meraş'ın yerine Onur Bulut, Colley ve Masuaku'ya görev veren Güneş, orta sahada Dele Alli'yi kulübeye çekip Hadziahmetovic'i oynattı. Antalya maçında forvette olan Muleka ise Aboubakar'ın sahaya dönmesiyle yedek soyundu.

CENK GEÇEMEDİ

Kartal'ın gol silahlarından Cenk Tosun dün çok çalıştı, çabaladı ancak istediği golü bir türlü atamadı. Özellikle ilk yarıda biri çok net pozisyon olmak üzere 3 kere kaleciyi geçemedi. İkinci devrede de pozisyonlara yakın oldu ama yine skor üretemedi. Usta krampon, 84. dakikada yerini Maxim'e bıraktı. Taraftarlar Cenk'i alkışlarla kutladı.

POLİSLER KORUDU

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yaşanan olaylar nedeniyle gergin geçmesi beklenen maçta İstanbul Emniyet Müdürlüğü de tedbir aldı. A.Gücü yedek kulübesinin arkasındaki tribünün ilk sırasında çevik kuvvet personelinin oturması ve başkent ekibiyle siyah-beyazlı taraftarların arasında tampon oluşturması gözlendi.

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