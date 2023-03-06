Haberler Beşiktaş Ahmet Çakar'dan Volkan Bayarslan yorumu! "Beşiktaş-Ankaragücü maçında..."

Ahmet Çakar'dan Volkan Bayarslan yorumu! "Beşiktaş-Ankaragücü maçında..."

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Çakar, maçın hakemi Volkan Bayarslan'a da ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 09:08
Ahmet Çakar'dan Volkan Bayarslan yorumu! "Beşiktaş-Ankaragücü maçında..."

Çok tuhaf bir maç izledik. İlk yarı Beşiktaş'ın 4-0 yapabilecekken, ikinci devrede 6-7 net pozisyonunu cömertçe harcaması ama son 5-10 dakikada ağır bir baskı yemesi anlaşılır gibi değil… Hele hele bitime az bir süre kala Mert'in uçup köşeden kurtardığı top gol olsa Beşiktaş tarihi farkla kazanacağı maçı berabere bitirecekti.

Ahmet Çakar'dan Volkan Bayarslan yorumu! "Beşiktaş-Ankaragücü maçında..."

Beşiktaş ilk yarı çok iyi oynadı. Salih'le de golü buldu. Üstelik Cenk'in kaçırdığı net 3 pozisyon daha var. Aslında Cenk mi kaçırdı yoksa kaleci Gökhan'ın üzerine mi vurdu burası tartışılır. İkinci yarı aynı Cenk'in hatasıyla Ankaragücü'nün beraberlik golü geldi. Geriye doğru yaptığı kafa pası kısa düştü, Mert de gereksiz açıldı ve konuk ekip golü buldu.

Ahmet Çakar'dan Volkan Bayarslan yorumu! "Beşiktaş-Ankaragücü maçında..."

Belki de maçın kırılma anı Aboubakar'ın attığı gol oldu. Beraberlikten bir dakika sonra Aboubakar'ın şahsi gayreti, kalitesi ve vuruş tekniği Beşiktaş'ı tekrar öne geçirdi. İşte bu dakikadan sonra maç tuhaf bir hal aldı. Beşiktaş'ın özellikle kendi sol tarafından getirdiği her top mutlak gol pozisyonuyken ya son vuruşlar kötü ya da daha da önemlisi son paslar berbattı.

Ahmet Çakar'dan Volkan Bayarslan yorumu! "Beşiktaş-Ankaragücü maçında..."

Ondan sonra Beşiktaş üçüncü golü bulamayınca Ankaragücü daha cesur çıkışlar yaptı ve pozisyon üretti. Burada eleştirimiz Beşiktaş'a. Skor olarak öndesin, rakip mütevazı bir takım ama gereksiz baskı yiyip, pozisyonlar veriyorsun. Kabul edilir gibi değil.

Ahmet Çakar'dan Volkan Bayarslan yorumu! "Beşiktaş-Ankaragücü maçında..."

Sonuçta Beşiktaş kazanmak zorundaydı, kazandı. Ama mücadele anlamında Beşiktaş geçen haftalara oranla çok daha iyiydi. Hakemlerin bu hafta maşallahı vardı. Dün gece de Volkan Bayarslan kusursuz maç yönetti.

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