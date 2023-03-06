Ahmet Çakar'dan Volkan Bayarslan yorumu! "Beşiktaş-Ankaragücü maçında..."

Belki de maçın kırılma anı Aboubakar'ın attığı gol oldu. Beraberlikten bir dakika sonra Aboubakar'ın şahsi gayreti, kalitesi ve vuruş tekniği Beşiktaş'ı tekrar öne geçirdi. İşte bu dakikadan sonra maç tuhaf bir hal aldı. Beşiktaş'ın özellikle kendi sol tarafından getirdiği her top mutlak gol pozisyonuyken ya son vuruşlar kötü ya da daha da önemlisi son paslar berbattı.