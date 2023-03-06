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Aboubakar döndü

Kara Kartal’ın devre arası transferi Aboubakar en iyi bildiği işi yaptı Başkent ekibinin beraberlik golünden hemen sonra nefis bir gol attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Aboubakar döndü

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü konuk ettiği mücadelede Vincent Aboubakar eski günlerinden görüntüler sergiledi. Karşılaşma boyunca çok istekli olan Kamerunlu futbolcu, 3. Beşiktaş döneminin ilk golünü Başkent temsilcisinin ağlarına yolladı. Ankaragücü skoru 1-1'e getirdikten 2 dakika sonra rakip savunmanın üzerine güçlü bir koşu attı. Ardından da günün başarılı isimlerinden Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan'ın uzanamayacağı köşeye net bir vuruş yaptı. Harika golüyle Vodafone Park tribünlerini ayağa kaldırdı.

CENK İLE KLASİK GOL SEVİNCİ

Vincent Aboubasar attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Son olarak 16 Mart 2021'de Başakşehir ağlarını sarsan tecrübeli hücum oyuncusu 720 günlük aranın ardından dün de Ankaragücü filelerini havalandırdı. Aboubakar önce tribünlere giderek sevincini yaşadı. Ardından bir dönemin klasikleşmiş gol sevincini tekrarladı. Cenk Tosun ile birlikte havada göğüs göğüse çarpışarak unutulmaz gol sevinçlerini herkese hatırlattılar. Tribünler de uzun süre Vincent Aboubakar'ın adını haykırdı.

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