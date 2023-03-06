Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ankaragücü karşısında galibiyeti hak ettiklerini söyledi. "Tempolu ve hızlı başlamak istedik. Uzun süre böyle olmaya çalıştık" diyen Şenol Güneş, şunları söyledi: "İkinci yarı kopmalar oldu ama her zaman rakibin üzerine gitmeye çalıştık. Eksik yakaladığımız pozisyonlarda golü bulamadık. Bulsaydık maç kopardı. 3 maçtır kazanamıyorduk. Onun bir gerginliği vardı, rakip koşan tempolu bir takım. Maçta tempolu ve bol pozisyonlu oldu. Oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Rakip de maçın içinde kaldı. Gol atsaydık maç kopacaktı. Sonuç olarak kazanmak önemliydi. Oyun olarak 3 puanı hak ettik."

BOŞTA DURMA GİT!

Güneş, N'Koudou için flaş bir açıklama yaptı. Güneş, "N'Koudou'nun sezon sonu ayrılma durumu var. Kendisiyle konuştum. Boşta durmasından ise gitmesi iyi olurdu. Karar kendisinin. Bizde kalması zaten görünmüyor" dedi.