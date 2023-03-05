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Vincent Aboubakar Beşiktaş - Ankaragücü maçı sonrası konuştu! "Acı çekmek zorundayız"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Acı çekmek zorundayız. Acı çekmeden kazanamayız. Bugün sahada acı çeken, fedakarlık yapan bir takım vardı ve kazandık." dedi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 21:37
Vincent Aboubakar Beşiktaş - Ankaragücü maçı sonrası konuştu! "Acı çekmek zorundayız"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yenen Beşiktaş'ta ikinci golün sahibi Vincent Aboubakar açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Aboubakar, "Acı çekmek zorundayız. Acı çekmeden kazanamayız. Bugün sahada acı çeken, fedakarlık yapan bir takım vardı ve kazandık. Bir forvet oyuncusu, gol atamadığı zaman eleştirilir. Eleştiriler normal, kabul ediyorum. Eleştirilerle ilgili problem yok. Çok koştum, çok savaştım. Önemli olan takımın kazanması, gerçekten. Takımın kazanması için artık daha iyi odaklanma zamanı." ifadelerini kullandı.

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