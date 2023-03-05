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Şenol Güneş’ten Beşiktaş - Ankaragücü maçında 5 değişiklik birden

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Ankaragücü karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 19:21
Şenol Güneş’ten Beşiktaş - Ankaragücü maçında 5 değişiklik birden

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü ağırlıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Antalyaspor maçına göre Ankaragücü karşısında sahaya sürdüğü 11'de 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Rosier, Saiss, Umut Meraş, Dele Alli ve Muleka'nın yerine Onur Bulut, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic ve Aboubakar'a şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Ankaragücü karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nathan Radmond, Cenk Tosun ve Aboubakar"

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