Şenol Güneş'ten Beşiktaş - Ankaragücü maçı öncesi N'Koudou açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park'ta oynanan mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"MAXIM SIKINTILI BİR DÖNEM GEÇİRDİ"

"Maxim'in faydalı olmasını bekliyoruz. O amaçla aldık. Sonradan oyuna alabiliriz. Sıkıntılı bir dönem geçirdi psikolojik olarak. Çalışmalarda istekli. Diğer yeni oyuncuları sahada göreceğiz, hepsi kendi mevkilerinde oynayacak. Güzel bir oyun ile rakibe üstünlük kurarak 3 puanı almak istiyoruz. Kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz."

"N'KOUDOU'NUN SENE SONU AYRILMA DURUMU VAR"

N'Koudou'nun sene sonu ayrılma durumu var. Kendisi ile konuştum, boşta durmasındansa gitmesi daha iyi olur dedim. Karar kendisinin. Transfer anlaşmasında farklılıklar mevcut. İyi bir oyuncu ama beklediğimiz randımanı ondan alamadık. Adana Demirspor ile görüşüyor ama son durumu bilmiyorum.