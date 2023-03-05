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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten N'Koudou hakkında flaş sözler! "Gitmesi daha iyi olur"

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Beşiktaş 2-1'lik skorla galip ayrılırken teknik direktör Şenol Güneş mücadele ve N'Koudou hakkında flaş açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 21:42 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 21:49
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten N'Koudou hakkında flaş sözler! "Gitmesi daha iyi olur"

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş takımın durumu ve N'Koudou'nun geleceği hakkında flaş açıklamalara yer verdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Tempolu hızlı başlamak istedik, uzun süre bunu yaptık. İkinci yarı bu tempoda kopmalar olsa da çok net pozisyonlar yakaladık. Son 10 dakika geriye çekildik, ileride top tutamadık.

3 maçtır kazanamıyorduk. Onun bir gerginliği var, rakip koşan tempolu bir takım. Maçta tempolu ve bol pozisyonlu oldu. Oyuncularım ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Sonunda kazanmamız önemliydi, oyuncularımı kutluyorum.

N'Koudou'yu kadroda düşünmediğimi söyledim. Adana Demirspor'a gitmesi hem kulüp hem oyuncu için daha iyi olur. Anlaştı mı, son durumu bilmiyorum.

Aboubakar'ın gol atması önemliydi. İstekliydi ama gol atamama gerginliği vardı. Bu açıdan iyi oldu. Diğer yeni transferlerimiz de iyiydi. Hepsinin katkı yapmasını bekliyoruz.

Bugün ayrıca Masuaku ve Gedson da iyiydi. Geçen maçtan sonra Gedson'la konuşmuştum. Oyun anlamında eksiklerini tamamlarsa daha iyi bir oyuncu olacak.

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