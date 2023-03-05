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Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini belirledi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Fransız sağ bek Valentin Rosier'e İtalya ve Fransa'dan talipler var. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız ismin bonservisini belirledi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 10:25
Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini belirledi

Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirirken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini belirledi

Siyah-beyazlılarda en çok istenen oyuncuların başında Rosier geliyor. Geçen sezon gösterdiği performansla teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Fransız sağ bek, son dönemde yaşadığı performans düşüklüğünün ardından gözden düştü.

Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini belirledi

Yönetim de bu düşüşün ardından aynı mevkiye Onur Bulut'u transfer ederek bir anlamda "Kimse vazgeçilmez değil" mesajını verdi.

Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini belirledi

Sporting Lizbon kulübünden 4.8 milyon euro ödenerek alınan Rosier için birçok Avrupa kulübü siyah-beyazlılarla temas halinde.

Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini belirledi

Özellikle İtalyan ve Fransız kulüplerinin radarına giren Rosier için Beşiktaş yönetiminin kapıyı 5-6 milyon euro'dan açacağı ifade edildi.

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