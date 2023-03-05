Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini belirledi

Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirirken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirirken, bir yandan da takımdaki oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Siyah-beyazlılarda en çok istenen oyuncuların başında Rosier geliyor. Geçen sezon gösterdiği performansla teknik heyetin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Fransız sağ bek, son dönemde yaşadığı performans düşüklüğünün ardından gözden düştü.
Yönetim de bu düşüşün ardından aynı mevkiye Onur Bulut'u transfer ederek bir anlamda "Kimse vazgeçilmez değil" mesajını verdi.
Sporting Lizbon kulübünden 4.8 milyon euro ödenerek alınan Rosier için birçok Avrupa kulübü siyah-beyazlılarla temas halinde.
Özellikle İtalyan ve Fransız kulüplerinin radarına giren Rosier için Beşiktaş yönetiminin kapıyı 5-6 milyon euro'dan açacağı ifade edildi.