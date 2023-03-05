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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş biletini kesmişti! N'Koudou'nun geleceği belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan Georges-Kevin N'Koudou ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Güneş'in kadro dışı bıraktığı Fransız yıldızın siyah-beyazlı takımdaki geleceği netleşti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 13:29
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş biletini kesmişti! N'Koudou'nun geleceği belli oldu

Beşiktaş'ta Georges Kevin-N'Koudou ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş biletini kesmişti! N'Koudou'nun geleceği belli oldu

Teknik direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada Fransız futbolcuyu kadroda düşünmediklerini açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş biletini kesmişti! N'Koudou'nun geleceği belli oldu

Güneş, N'Koudou için "Düşünmediğimiz oyuncu diyebiliriz. N'Koudou'nun sıkıntısı yok. Gitme durumu var gidip gitmeyeceğine kendi karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş biletini kesmişti! N'Koudou'nun geleceği belli oldu

SEZON SONUNA KADAR BEŞİKTAŞ'TA

A Spor'un haberine göre; N'Koudou, kendisine talip olan Adana Demirspor ile anlaşmaya varamadı. 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş biletini kesmişti! N'Koudou'nun geleceği belli oldu

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 21 maça çıkan Georges-Kevin N'Koudou, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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