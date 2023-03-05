BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş biletini kesmişti! N'Koudou'nun geleceği belli oldu

SEZON SONUNA KADAR BEŞİKTAŞ'TA

A Spor'un haberine göre; N'Koudou, kendisine talip olan Adana Demirspor ile anlaşmaya varamadı. 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağı öğrenildi.