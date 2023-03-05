BEŞİKTAŞ HABERİ | Kartal'da tek hedef 3 puan! İşte Şenol Güneş'in Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, bugün Ankaragücü'nü konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan ve 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 7 puan kaybeden Beşiktaş, Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 40 puan yazdırdı.

YENİLER SAHADA OLACAK

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, bugün oynanacak Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal takımdaki yerini alamayacak. Tedavisi devam eden Ghezzal'in haftaya oynanacak Başakşehir maçına yetişmesi için çaba harcanıyor. Kara Kartal'da ara transferde takıma dahil olan Vincent Aboubakar dışında Amir, Colley, Maxim ve Onur Bulut da görev yapabilecek.

YENİ GÜÇ MAXIM

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexandru Maxim bugün siyah-beyazlı formayla ilk resmi sınavına çıkacak. Kanatları ve forvetleri desteklemesi beklenen tecrübeli oyuncu, Ankaragücü maçında Güneş'in en önemli kozlarından biri olacak.

HAYDİ ABOU VAKTİ GELDİ

Beşiktaş taraftarı, yeni transfer Aboubakar'dan bu maçta gol orucunu bozmasını bekliyor. Siyah-beyazlı kulüpte üçüncü dönemine z iyi bir başlangıç yapmayan ve çıktığı 4 karşılaşmada takıma skor katkısı sağlayamayan Aboubakar, Ankaragücü maçında taraftarlarını coşturmak istiyor. 31 yaşındaki futbolcu, "Fiziksel olarak hazırım. En az taraftarlarımız kadar ben de artık golle tanışmak istiyorum. Açılışı Vodafone Park'ta yapmak istiyorum" diye konuştu.

2 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, bu akşam oynanacak Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Redmond, Maxim, Cenk, Aboubakar.

Ankaragücü: Gökhan, Kwateng, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Emre, Pedrinho, Beridze, Sowe.