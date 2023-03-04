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BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı! "Başka çaremiz yok"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta tüm gözler Ankaragücü maçına çevrildi. Son 3 maçında 7 puan kaybeden siyah-beyazlılar, Başkent temsilcisini mağlup ederek yeni bir seriye başlamak ve yeniden zirve yarışına ortak olmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı! "Başka çaremiz yok"

Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışında büyük yara alan Beşiktaş'ta tüm gözler Ankaragücü maçına çevrildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı! "Başka çaremiz yok"

5 maçlık galibiyet serisinin ardından oynadığı Karagümrük, Sivas ve Antalya maçlarında sadece 2 puan alabilen siyah-beyazlıların, zirveyle arasındaki puan farkı 14'e yükseldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı! "Başka çaremiz yok"

Beşiktaşlı taraflar özellikle son oynanan Antalya maçında futbolculara ve yönetime tribünden sert bir dille tepki gösterirken, oyuncular da maç sonunda yaptığı açıklamalarla camiadan özür dilediler.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı! "Başka çaremiz yok"

Siyah-beyazlı camiada şimdi herkes Ankaragücü maçını bekliyor. Teknik direktör Şenol Güneş, önceki gün bazı oyuncuları isim vererek sert bir dille eleştirirken, futbolcularıyla yaptığı toplantıda da maçın öneminin, şampiyonluk kadar değerli olduğunu ifade etti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı! "Başka çaremiz yok"

Tecrübeli teknik adam, "Hiç hesapta olmayan, hiç bize yakışmayan sonuçlar aldık son haftalarda. Artık telafisi olmayan bir döneme girdik. Varımızla yoğumuzla bu maçı kazanıp, yeniden yükselişe geçmekten başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

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