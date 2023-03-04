TRANSFER HABERLERİ - Flaş Borini gelişmesi! 3'ü de istemedi

Türkiye'yi vuran deprem felaketi nedeniyle 5 Mart'a kadar uzatılan ara transferde artık son saatlere girilirken Beşiktaş finali sol kanada takviye ile yapmak istiyor.
Bu süreçte kadrosunu Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley, Alexandru Maxim ile güçlendiren Kartal bu bölge için Karagümrüklü Fabio Borini konusundaki ısrarını sürdürüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş bu bölgede görev yapan Kevin N'Koudou'yu takımda düşünmediğini net olarak ifade ederken Beşiktaş yönetimi, İtalyan yıldız için bonservis isteyen Karagümrük'ü ikna turlarını sürdürüyor.