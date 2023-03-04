Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Flaş Borini gelişmesi! 3'ü de istemedi

TRANSFER HABERLERİ - Flaş Borini gelişmesi! 3'ü de istemedi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer dönemi bitmeden Borini'yi renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş, Fatih Karagümrük'le görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların transferi takasla bitirmeye çalıştığı ancak önerdiği 3 ismin de takımdan ayrılmayı reddettiği bildirildi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 11:24
TRANSFER HABERLERİ - Flaş Borini gelişmesi! 3'ü de istemedi

Türkiye'yi vuran deprem felaketi nedeniyle 5 Mart'a kadar uzatılan ara transferde artık son saatlere girilirken Beşiktaş finali sol kanada takviye ile yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Flaş Borini gelişmesi! 3'ü de istemedi

Bu süreçte kadrosunu Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley, Alexandru Maxim ile güçlendiren Kartal bu bölge için Karagümrüklü Fabio Borini konusundaki ısrarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Flaş Borini gelişmesi! 3'ü de istemedi

Teknik direktör Şenol Güneş bu bölgede görev yapan Kevin N'Koudou'yu takımda düşünmediğini net olarak ifade ederken Beşiktaş yönetimi, İtalyan yıldız için bonservis isteyen Karagümrük'ü ikna turlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Flaş Borini gelişmesi! 3'ü de istemedi

Hürriyet'te yer alan habere göre siyah beyazlılar; N'Koudou ile birlikte yine gözden düşen Dele Alli ve Jackson Muleka'yı takasta kullanmak istese de 3 futbolcunun ayrılmayı reddetmesi yönetimin elini kolunu bağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Flaş Borini gelişmesi! 3'ü de istemedi

Borini'nin sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması nedeniyle yüksek bir bonservis ödemek istemeyen Beşiktaş, Karagümrük'le orta yolu bulabilmek için pazarlıkları dört koldan sürdürüyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yıldız oyuncu sezon sonu gidiyor! İşte Aslan'ın kazanacağı rakam...
"Bu son paylaşımım" deyip giden Taha Duymaz'ın ablası geri döndü "Bu dünyada rahat edemedin orada taha uyu" Taha'ya attığı son mesaj...
G.Saray'dan sol bek operasyonu!
Beşiktaş'a kötü haber! Resmen kiralandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a kötü haber! Resmen kiralandı
Kartal'da Saiss yolcu! Yeni rotası...
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'dan 10 numara transfer! Aslan'dan 10 numara transfer! 11:47
Samsunspor - Rizespor maçı saat kaçta? Samsunspor - Rizespor maçı saat kaçta? 11:40
Burak Öksüz Bodrumspor'da! Burak Öksüz Bodrumspor'da! 10:56
Flaş Borini gelişmesi! 3'ü de istemedi Flaş Borini gelişmesi! 3'ü de istemedi 11:23
Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 11:33
Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 11:37
Daha Eski
Kanarya'dan sürpriz hamle! Transfer planı belli oldu Kanarya'dan sürpriz hamle! Transfer planı belli oldu 09:29
Fırtına Ümraniyespor'u ağırlıyor! Fırtına Ümraniyespor'u ağırlıyor! 09:34
Fırtına Makedon golcüde ısrarcı! Fırtına Makedon golcüde ısrarcı! 09:42
İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? İstanbulspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 09:51
Beşiktaş'a kötü haber! Resmen kiralandı Beşiktaş'a kötü haber! Resmen kiralandı 10:09
Can Öncü kariyerindeki ilk zafere ulaştı! Can Öncü kariyerindeki ilk zafere ulaştı! 10:23