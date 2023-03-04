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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Romain Saiss yolcu! Yeni rotası...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss'i takımdan gönderme kararı aldı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 08:09
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Romain Saiss yolcu! Yeni rotası...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gönderilmesi düşünülen isimlerden biri de Romain Saiss oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Romain Saiss yolcu! Yeni rotası...

Teknik direktör Güneş'in gözüne girmeyi başaramayan Faslı stoperin, İngiliz ekiplerinin yakın takibinde olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Romain Saiss yolcu! Yeni rotası...

Ancak gelen bu teklifleri yetersiz bulan Beşiktaş yönetimi, Uzakdoğu'dan gelecek olan yüksek teklifler karşısında Saiss'i göndermeyi hedefliyor.

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