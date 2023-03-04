Rekorların takımı

NAMAĞLUP ŞAMPİYON
Beşiktaş ligde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekorunun sahibi olarak dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı ve bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı. Siyahbeyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.
EN FARKLI GALİBİYET
Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet rekoru Beşiktaş'ın elinde bulunuyor. 1989- 1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti. Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.
DERBİ KRALI KARTAL
Beşiktaş bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak da lig tarihine adını yazdırmayı başardı. Kara Kartal, şampiyonluğa ulaştığı 2002-03 sezonunda F.Bahçe'yi 1-0 ve 2-0, G.Saray'ı da her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçını kazandı. Beşiktaş bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.
SEYiRCi REKORU
Lig tarihinde seyirci rekoru Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı. Siyah-beyazlıların 2013-14 sezonunda 5. haftasında G.Saray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Eski rekor, 70 bin 125 seyirciyle 2003-04 sezonunda kırılmıştı.
SEBA TARİHE GEÇTİ
Beşiktaş Kulübü tarihinde 34 başkan görev yaptı. 1903-1908 yıllarında görev yapan Mehmet Şamil kulübün ilk başkanı oldu. Siyah-beyazlıların merhum Onursal Başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçtmeyi başardı.
POTADA 2 ŞAMPİYONLUK
Siyah-beyazlı kulüp, ING Basketbol Süper Ligi adıyla organize edilen ligde 2 kez şampiyonluk yaşadı. 1974-1975 sezonunda ligde ilk şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, 2011-2012'de bir kez daha aynı başarıyı gösterdi. Siyah-beyazlı takım, ikinci kez ligde şampiyon olduğu 2011-2012'de ayrıca FIBA EuroChallenge Kupası'nı da alarak bir başka önemli başarıya imza attı.
HENTBOLDA REKOR KIRDI
Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım olarak tarihi başarılara imza attı. Ligde 2008'den 2019'a kadar oynanan 11 sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bir kez daha mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş, ligde 16 şampiyonluk elde etti.