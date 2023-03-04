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Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK maçı saat kaçta oynanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıkacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ise kazanarak zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 17:40
Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK maçı saat kaçta oynanacak? | Spor Toto Süper Lig

Beşiktaş - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Ankaragücü, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 5 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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