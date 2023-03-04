Asırlık Çınar

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, 120. kuruluş yılını kutladı. Beşiktaş Kulübü, günümüzde 13 branşta faaliyet gösteriyor. Siyah-beyazlı kulüp; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, bedensel engelliler, boks, güreş, kürek, cimnastik, masa tenisi, satranç ve e-spor branşlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Beşiktaş, futbol branşında önemli başarılara imza attı. Futbolda toplam 16 kez lig şampiyonluğu ipini göğüsleyen siyah-beyazlı takım, G.Saray ve F.Bahçe'den sonra en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu. Beşiktaş ayrıca 10 Türkiye Kupası, 9 Cumhurbaşkanlığı/TFF Süper Kupa ve 6 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı.