Yepyeni Kartal

Beşiktaş'ta gözler hafta sonundaki A.Gücü maçına çevrildi. Lige son oynadığı 3 maçta sadece 2 puan alan ve kaybedilen 7 puanla zirvenin gerisinde kalan siyah-beyazlılarda, Ghezzal dışında eksik yok. Ara transferde alınan Aboubakar, Amir, Colley, Onur Bulut ve Maxim'in tamamının Ankaragücü maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Beşiktaş'ta kale hariç diğer tüm mevkilerde değişikliğe gidilecek. Savunmada Rosier- Tayyip-Colley-Onur dörtlüsüyle sahaya çıkması beklenen siyah-beyazlılarda, Gedson'un yanında Amir Hadziahmetovic görev yapacak. Kanatlarda ise Redmond ile Cenk Tosun, ortada da Maxim ilk 11'de sahaya çıkarken, forvette yine Aboubakar olacak.