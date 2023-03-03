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Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a flaş öneri! "Gençlere inanalım"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Fotomac Gazetesi yazarı Sinan Vardar, Antalyaspor maçındaki puan kaybı sonrası siyah beyazlı takıma flaş öneride bulundu. | BJK HABER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 08:40
Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a flaş öneri! "Gençlere inanalım"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Fotomac Gazetesi yazarı Sinan Vardar, karşılaşma öncesi siyah beyazlılara öneride bulundu.

Reforrm vakti
Antalyaspor beraberliği, Beşiktaş armasına gönül verenleri hayal kırıklığına uğrattı. Açık ve net belirtmek gerekirse, siyah-beyazlı takım bu sezonun tüm kulvarlarında kepenkleri indirdi. Mart ayına girerken ve oynanmamış çok maç varken tek teselli takımın Avrupa kupalarına katılmak olacağını not düşersek ortada çok büyük bir başarısızlık var. Tabii ki bu olumsuz tablonun çok iyi okunması gerek. Geçen sezon takımın ligi 6. sırada bitirdiğini de göz önünde tutarsak şapkaların öne konulup ciddi futbol reform paketi hazırlanmalı.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a flaş öneri! "Gençlere inanalım"

Teknik Direktör sevgili kardeşim Şenol Güneş, önceki günkü basın toplantısında gerekli eleştiriyi ve özeleştiriyi yaptı. Güneş'in, "Mutsuzum, huzursuzum, rahatsızım" sözleri hepimizin hislerine tercüman oldu. Tecrübeli teknik adamın; kadroda istemediği oyuncuları açıklaması başlı başına takım içinde yapılan operasyonu gösteriyordu. Tecrübeli teknik adam; N'Koudou ve Dele Alli'yi kadroda düşünmediğini belirtirken; Masuaku, Rosier için de "Kafamda soru işaretleri var" diyerek bu oyunculara direkt mesaj verdi. Güneş'in Saiss için kullandığı "Gitmek istiyor, sezon sonu yollarımız ayrılabilir" sözleri, "Madem bizi istemiyor, biz de onu gözden çıkardık" restiydi. Tabii ki dünya yıldızı bile olsa kimse Beşiktaş'tan büyük değildir.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a flaş öneri! "Gençlere inanalım"

GÜNEŞ'E GÜVEN ZAMANI

Beşiktaş'ın son yıllardaki futbol yapılanmasındaki yanlışları görünce geçmişi başarılarla dolu Şenol Güneş'e güvenmek gerektiğini düşünüyorum. Ama Şenol Hoca da biliyor ki, "Başarının yolu, yıldız oyuncu transferinden değil, iyi bir takım olmaktan geçiyor". Ben her zaman öz kaynak düzeninin ayağa kaldırılmasından yana oldum. Beşiktaş'ın 7 Milyar TL. üzerinde borcu olduğunu da dikkate alırsak kulüp olarak Beşiktaş'ın üreterek ve iyi pazarlayarak futbol takımını ayağa kaldırması gerek. Yeni transferler iyi güzel de Beşiktaş'ın kurtuluş yeri öz kaynağıdır.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a flaş öneri! "Gençlere inanalım"

Rıdvan, Emirhan ve hatta Serdar belki Beşiktaş'a kısa bir süre hizmet verdiler ama hiç olmazsa Beşiktaş'a para kazandırıp gittiler. Ben ve arkadaşlarım yaklaşık 20 yıl önce BEFAM'ı kurduğumuzda büyük mücadeleler verdik. Seba'dan sonra gelenlerin "Altyapı kapansın, çok para gidiyor" diyerek altyapı tesislerine kilit vurmaları, kulübün borcunun bu rahatsız edici rakamlara gelmesine neden oldular.

Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a flaş öneri! "Gençlere inanalım"

GENÇLERE İNANALIM

İşte Semih Kılıçsoy... Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında gösterdiği performansla bir yıldız adayı olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz yazımda ona güvendiğimi yazmıştım. Antalyaspor maçında bir yıldız gibi parladı ki, beni de mahcup etmedi. Şenol Hoca'nın Berkay ve Ege'ye şans vermek istediğini belirtmesi çok değerli bir açıklamadır. Beşiktaş; yönetimi, muhalefeti, her ferdiyle altyapı, başka bir deyişle Beşiktaş'ın kurtuluş noktasına sahip çıkmalıyız. Yıllardır dilimde tüy bitti, lütfen ama lütfen bir olup Fulya'daki öz kaynak tesislerini baraka kulübelerden kurtarıp modern bir tesis haline getirelim.

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