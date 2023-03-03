Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a flaş öneri! "Gençlere inanalım"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş evinde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Fotomac Gazetesi yazarı Sinan Vardar, karşılaşma öncesi siyah beyazlılara öneride bulundu.
Reforrm vakti
Antalyaspor beraberliği, Beşiktaş armasına gönül verenleri hayal kırıklığına uğrattı. Açık ve net belirtmek gerekirse, siyah-beyazlı takım bu sezonun tüm kulvarlarında kepenkleri indirdi. Mart ayına girerken ve oynanmamış çok maç varken tek teselli takımın Avrupa kupalarına katılmak olacağını not düşersek ortada çok büyük bir başarısızlık var. Tabii ki bu olumsuz tablonun çok iyi okunması gerek. Geçen sezon takımın ligi 6. sırada bitirdiğini de göz önünde tutarsak şapkaların öne konulup ciddi futbol reform paketi hazırlanmalı.