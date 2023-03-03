Sinan Vardar'dan Beşiktaş'a flaş öneri! "Gençlere inanalım"

Teknik Direktör sevgili kardeşim Şenol Güneş, önceki günkü basın toplantısında gerekli eleştiriyi ve özeleştiriyi yaptı. Güneş'in, "Mutsuzum, huzursuzum, rahatsızım" sözleri hepimizin hislerine tercüman oldu. Tecrübeli teknik adamın; kadroda istemediği oyuncuları açıklaması başlı başına takım içinde yapılan operasyonu gösteriyordu. Tecrübeli teknik adam; N'Koudou ve Dele Alli'yi kadroda düşünmediğini belirtirken; Masuaku, Rosier için de "Kafamda soru işaretleri var" diyerek bu oyunculara direkt mesaj verdi. Güneş'in Saiss için kullandığı "Gitmek istiyor, sezon sonu yollarımız ayrılabilir" sözleri, "Madem bizi istemiyor, biz de onu gözden çıkardık" restiydi. Tabii ki dünya yıldızı bile olsa kimse Beşiktaş'tan büyük değildir.