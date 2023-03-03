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Beşiktaşlı yıldız ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta forma giyen yıldız kanat oyuncusu Nathan Redmond takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılara veda edecek olan İngiliz futbolcu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Redmond, oynamak istediği lig hakkında konuştu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 19:42
Beşiktaşlı yıldız ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Southampton'dan transfer ettiği Nathan Redmond geleceği hakkında konuştu.

Beşiktaşlı yıldız ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Four Four Two dergisine özel bir röportaj veren Redmond, İngiltere Premier Lig'e dönmek istediğini belirtti.

Beşiktaşlı yıldız ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz yıldız, sezon sonu serbest kalacağını belirterek hedefinin Premier Lig olduğunu ifade etti. Nathan Redmond, dergiye verdiği röportajda şunları kaydetti:

Beşiktaşlı yıldız ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

"Süper Lig düşünülenden daha çekişmeli. Futbolcular daha çok kariyerlerinin sonlarında Türkiye'ye transfer oluyor algısı var ama ben henüz 28 yaşındayım. Sezon sonu serbest kalacağım ve şu an için ana hedefim Premier Lig'e geri dönmek."

Beşiktaşlı yıldız ayrılığı açıkladı! Yeni adresi...

Nathan Redmond, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 15 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 2 asist yaptı.

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