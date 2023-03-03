Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Jackson Muleka pişmanlığı! İşte o teklif...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Jackson Muleka pişmanlığı! İşte o teklif...

Beşiktaş'ta yaz transfer döneminde Standard Liege'den 3.35 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek kadroya katılan Jackson Muleka, siyah-beyazlılardaki istenileni henüz tam olarak verebilmiş değil. Demokratik Kongolu oyuncu için Körfez ekiplerinin ilgisine rağmen, futbolcunun ayrılmasına izin verilmedi. Siyah-beyazlılar, bu konuda pişmanlık yaşarken reddedilen tutar da ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Jackson Muleka pişmanlığı! İşte o teklif...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisine düşen Beşiktaş'ta Jackson Muleka sezona iyi başlayan isimlerden biri olmuştu. Siyah-Beyazlılar'a sezon başında transfer edilen Demokratik Kongolu golcü, daha sonra düşüşe geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Jackson Muleka pişmanlığı! İşte o teklif...

Takvim'in haberine göre; Kartal, yakın dönemde Körfez ülkelerinden transfer teklifleri alan futbolcuyu satmadığı için büyük bir pişmanlık yaşıyor. Vasatı aşamayan oyuncu Siyah-Beyazlı taraftarların da yoğun bir şekilde eleştirisini alıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Jackson Muleka pişmanlığı! İşte o teklif...

4 MİLYON EURO...

Daha önce Igor Tudor'un çalıştırdığı Fransız ekibi Marsilya ile de adı anılan Jackson Muleka'ya Körfez ekipleri çok yakından ilgi göstermiş ve Siyah-Beyazlılar'a 4 milyon euro tutarında bir transfer önerisi gelmişti. Ancak; Beşiktaş yönetimi, Muleka için 6 milyon euro bonservis istedi ve bu rakamda ısrarcı olup futbolcuyu takımda tuttu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Jackson Muleka pişmanlığı! İşte o teklif...

CİDDİ BİR DÜŞÜŞTE

Beşiktaş'ta bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 20 maça çıkan Muleka, 4 gol 1 asistlik katkı yaptı. Muleka, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol üretebildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Jackson Muleka pişmanlığı! İşte o teklif...

Kara Kartal, Muleka için Standard Liege ekibine 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ödedi. 5 yıllık imza atan Muleka da Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon euro kazanacak.

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