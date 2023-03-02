Tüm yeniler idmanda

Bu hafta Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transferlerin tamamının yer aldığı antrenmana tedavisi süren Ghezzal katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in saha içindeki toplantısıyla başlayan antrenmanda siyahbeyazlı futbolcular, bir süre istasyon çalışmaları yaptı. Antrenmanda oyuncular, çeşitli pas organizasyonları üzerinde durdu.
Buhafta Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transferlerin tamamının yer aldığı antrenmana tedavisi süren Ghezzal katılmadı. Teknik direktör Şenol Güneş'in saha içindeki toplantısıyla başlayan antrenmanda siyahbeyazlı futbolcular, bir süre istasyon çalışmaları yaptı. Antrenmanda oyuncular, çeşitli pas organizasyonları üzerinde durdu.