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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Borini planı ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 5 Mart'ta sona erecek ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Fabio Borini'yi gündemine almıştı. Siyah-beyazlılar, adı Fenerbahçe ile de anılan deneyimli futbolcu için yol haritasını belirledi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 10:25
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Borini planı ortaya çıktı

Beşiktaş devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Borini planı ortaya çıktı

Siyah-beyazlılar, Karagümrük formasıyla bu sezon Süper Lig'de 13 gol, 8 asiste ulaşan İtalyan yıldız için yeni bir strateji belirledi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Borini planı ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre; Kara Kartal, Karagümrük ile anlaşma sağlanmazsa sezon bitiminde bonservissiz olarak transfer etme planı yapılıyor.

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