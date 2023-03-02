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TRANSFER HABERİ | Hulk'ın menajerinden Beşiktaş itirafı!

Brezilyalı tecrübeli yıldız Hulk ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı sık sık Süper Lig ekipleriyle anılan golcü futbolcunun menajerinden çok konuşulacak Beşiktaş itirafı geldi. İşte oyuncu hakkında ortaya çıkan transfer gerçekleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Hulk'ın menajerinden Beşiktaş itirafı!

Brezilyalı yıldız Hulk, 2020-21 sezonunun devre arasında Beşiktaş'ın gündemine gelmiş fakat transfer gerçekleşmemişti. Sonrasında Everton'dan Cenk Tosun'u kiralayan siyah beyazlılarda Hulk transferinin neden yattığı belli oldu.

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TRANSFER HABERİ | Hulk'ın menajerinden Beşiktaş itirafı!

Takvim'in derlediği habere göre yıldız oyuncunun o dönem Türkiye temsilciliğini yapan menajer Oğuzhan Arslan, Hulk'un Beşiktaş'a neden gelmediğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Hulk'ın menajerinden Beşiktaş itirafı!

Bonservisi elinde olduğu için Hulk'un taliplerinin o dönem çok olduğunu vurgulayan Arslan, "Beşiktaş ve Sergen Yalçın, Hulk'u çok istiyordu fakat talipleri çoktu. Özellikle ülkesi Brezilya'dan da bazı kulüpler ilgilendi. Bu da Hulk'un aklını çeldi" dedi.

TRANSFER HABERİ | Hulk'ın menajerinden Beşiktaş itirafı!

MINEIRO'YA SÖZ VERDİM

Siyah beyazlı yöneticilerin daha sonra yeniden Brezilyalı futbolcu için temasa geçtiğini aktaran Oğuzhan Arslan, "Beşiktaş tekrar devreye girdi ama Hulk 'Atletico Mineiro'ya söz verdim, artık olmaz.' dedi ve transfer gerçekleşmedi" şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERİ | Hulk'ın menajerinden Beşiktaş itirafı!

2021'in şubat ayında Çin ekibi Shanghai Port'tan ayrılıp Atletico Mineiro'ya transfer olan Hulk, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla dikkati çekiyor. Brezilyalı futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 120 maçta 101 gollük katkı verdi. 36 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 72 gol atıp 29 asist yaptı.

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