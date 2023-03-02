TRANSFER HABERİ | Hulk'ın menajerinden Beşiktaş itirafı!

Bonservisi elinde olduğu için Hulk'un taliplerinin o dönem çok olduğunu vurgulayan Arslan, "Beşiktaş ve Sergen Yalçın, Hulk'u çok istiyordu fakat talipleri çoktu. Özellikle ülkesi Brezilya'dan da bazı kulüpler ilgilendi. Bu da Hulk'un aklını çeldi" dedi.