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Ankaragüçlüler yok

Beşiktaş ila A.Gücü arasında pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada konuk ekip taraftarları yer alamayacak. Yapılan açıklamaya göre, İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, karşılaşmada, misafir tribün, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak ve bu tribünün biletleri Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak. Biletler 180 TL ile 4 bin TL arasında.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Ankaragüçlüler yok
Beşiktaş ila A.Gücü arasında pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada konuk ekip taraftarları yer alamayacak. Yapılan açıklamaya göre, İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, karşılaşmada, misafir tribün, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak ve bu tribünün biletleri Beşiktaş taraftarı için satışa sunulacak. Biletler 180 TL ile 4 bin TL arasında.
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