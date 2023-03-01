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Beşiktaş'ta Masuaku planı! 2.2 milyon €'luk tasarruf...

Beşiktaş'ta Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile ilgili dikkat çeken bir karar geldi. Geriye kalan maçlarda yedek bekletilmesi planlanan oyuncu için Şenol Güneş'in kritik bir hamle yapacağı aktarıldı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta Masuaku planı! 2.2 milyon €'luk tasarruf...

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetle yaptığı görüşmenin ardından Arthur Masuaku'nun durumuyla ilgili bir karar verdi. Siyah-beyazlıların sezon başında West Ham United'dan 2.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kongolu futbolcunun 3 yıllık sözleşmesinin devreye girmesi için 25 maça ilk 11'de çıkması ve en az 45 dakika forma giymesi gerekiyor.

Beşiktaş'ta Masuaku planı! 2.2 milyon €'luk tasarruf...

Bugüne kadar 19 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Masuaku'nun kalan maçlara mecbur kalmadıkça kulübede başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibine mecburi satın alma opsiyonu olan 2.2 milyon euro'yu ödememek için böyle bir yol seçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş'ta Masuaku planı! 2.2 milyon €'luk tasarruf...

Bu nedenle Beşiktaş'ta Masuaku'nun yerine savunmanın solunda üç farklı isme görev verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş'ta Masuaku planı! 2.2 milyon €'luk tasarruf...

Bu isimlerin Onur Bulut, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl olduğu ifade edildi. Umut'tan son oynanan Antalyaspor maçında beklediğini alamayan Güneş'in, yeni transferler Onur ve Tayfur'u ilk 11'de düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş'ta Masuaku planı! 2.2 milyon €'luk tasarruf...

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 21 resmi maça çıkan Arthur Masuaku, bu periyotta rakip fileleri 1 kez havalandırdı, 3 de asist yaptı ve toplamda 4 gole direkt olarak katkı sağladı.

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