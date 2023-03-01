Beşiktaş'ta Masuaku planı! 2.2 milyon €'luk tasarruf...

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetle yaptığı görüşmenin ardından Arthur Masuaku'nun durumuyla ilgili bir karar verdi. Siyah-beyazlıların sezon başında West Ham United'dan 2.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kongolu futbolcunun 3 yıllık sözleşmesinin devreye girmesi için 25 maça ilk 11'de çıkması ve en az 45 dakika forma giymesi gerekiyor.
Bugüne kadar 19 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Masuaku'nun kalan maçlara mecbur kalmadıkça kulübede başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibine mecburi satın alma opsiyonu olan 2.2 milyon euro'yu ödememek için böyle bir yol seçmesine kesin gözüyle bakılıyor.