Beşiktaş'ta Masuaku planı! 2.2 milyon €'luk tasarruf...

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetle yaptığı görüşmenin ardından Arthur Masuaku'nun durumuyla ilgili bir karar verdi. Siyah-beyazlıların sezon başında West Ham United'dan 2.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kongolu futbolcunun 3 yıllık sözleşmesinin devreye girmesi için 25 maça ilk 11'de çıkması ve en az 45 dakika forma giymesi gerekiyor.