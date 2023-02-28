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BEŞİKTAŞ HABERİ: N'Koudou ayrılıyor! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Kamerunlu oyuncunun yeni adresi netlik kazanıyor. 2 talibi olan N'Koudou, teklifler arasından tercih yapacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 13:05 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 13:11
BEŞİKTAŞ HABERİ: N'Koudou ayrılıyor! Yeni adresi...

Beşiktaş'ta N'Koudou gitti-gidiyor. Yıldız oyuncu için biri Süper Lig, biri de Çin'den gelen iki teklif geldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: N'Koudou ayrılıyor! Yeni adresi...

Güneş'in kalsa bile sezon sonuna kadar kadroda düşünmediği N'Koudou hangi takımda forma giyeceğine kendisi karar verecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ: N'Koudou ayrılıyor! Yeni adresi...

N'Koudou'nun bu iki tekliften birisini değerlendirip takımdan ayrılması durumunda bir sol kanat alınacak.

BEŞİKTAŞ HABERİ: N'Koudou ayrılıyor! Yeni adresi...

Her iki kanatta da forma giyen N'Koudou, bu sezon Beşiktaş'ta 21 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: N'Koudou ayrılıyor! Yeni adresi...

N'Koudou kariyerinde Marsilya, Tottenham ve Monaco gibi takımlarda da oynadı.

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