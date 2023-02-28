BEŞİKTAŞ HABERİ: N'Koudou ayrılıyor! Yeni adresi...

Beşiktaş'ta N'Koudou gitti-gidiyor. Yıldız oyuncu için biri Süper Lig, biri de Çin'den gelen iki teklif geldi.
Beşiktaş'ta N'Koudou gitti-gidiyor. Yıldız oyuncu için biri Süper Lig, biri de Çin'den gelen iki teklif geldi.
Güneş'in kalsa bile sezon sonuna kadar kadroda düşünmediği N'Koudou hangi takımda forma giyeceğine kendisi karar verecek.
N'Koudou'nun bu iki tekliften birisini değerlendirip takımdan ayrılması durumunda bir sol kanat alınacak.
Her iki kanatta da forma giyen N'Koudou, bu sezon Beşiktaş'ta 21 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 5 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
N'Koudou kariyerinde Marsilya, Tottenham ve Monaco gibi takımlarda da oynadı.