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Kazanmalıydık!

Şenol Güneş, “Kapanan rakibi açmak için daha hızlı ve hareketli oynamalıydık. Kazanmamız gerekirdi...” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Kazanmalıydık!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarışta önemli 2 puan kaybettiklerini söyledi...

Siyah-beyazlı çalıştırıcı yaşanan deprem nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, "Acımız çok büyük. Teslim olmamamız gerekiyor. Yapacak şey, yaşayanların güçlü olup sıkıntısı olanlara yardım etmesi... Kazanmamız gereken bir maçtı. 2 puan kaybettik. Oyuna baktığımız zaman rakip kapandı. Onların sahasında oynadık ama hızlı oynamayınca açamadık. Daha fazla pozisyon üretmeli ve ileride daha hareketli olmalı, daha çok şut çekmeliydik. Penaltı neticeyi getirebilirdi belki ama kazansak bile eksiklerimiz vardı" dedi.

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