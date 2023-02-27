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Hassasiyet devam etmeli

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçtan önce ‘Omuz Omuza’ kampanyası ile ilgili konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Hassasiyet devam etmeli

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçtan önce 'Omuz Omuza' kampanyası ile ilgili konuştu.

Çebi, futbol ailesi olarak depremzedelerin yanında olduklarını dile getirerek, "Kulüp başkanlarını misafir etmek bizim için onurdur. Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüplerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Asıl mesaj birlik ve beraberliği simgelemek. Yardım kampanyalarının hepsine destek olmaya hazırız" dedi.

Ali Koç da, "Barınma konusundaki sıkıntıları giderebilmek için futbol ailesine büyük sorumluluklar düşüyor. Farkındalık oluşturmalıyız. Hassasiyeti devam ettirmeliyiz" diye konuştu.

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