Ghezzal şoku

Beşiktaşlılar dört gözle Rachid Ghezzal'in sakatlıktan dönüşünü bekliyordu. Tecrübeli futbolcu 4.5 ay sonra Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayacaktı. Ancak şanssızlık yakasını bırakmadı. Mücadele öncesinde ısınma sırasında ağrı hissedince durumu kontrol edildi. Forma giyemeyeceğine karar verildi. 30 yaşındaki yıldızın eski sakatlığının nüksetmediği, adalesinden sorun yaşadığı belirtildi. Ghezzal'in net durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak. İlk müdahalede ciddi bir soruna rastlanmadı.

DELE ALLI OYNADI

İlk 11'de Rachid Ghezzal'in adı yazıyordu. Ancak sakatlanınca teknik direktör Şenol Güneş, bir başka dünya yıldızı Dele Alli'yi sahaya sürdü. 26 yaşındaki oyuncu pas organizasyonunu kurmaya çalıştı.