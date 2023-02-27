Haberler Beşiktaş Ghezzal şoku

Ghezzal şoku

Cezayirli yıldız 4.5 ay sonra forma giyecekti. Maç öncesinde sakatlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Ghezzal şoku

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Beşiktaşlılar dört gözle Rachid Ghezzal'in sakatlıktan dönüşünü bekliyordu. Tecrübeli futbolcu 4.5 ay sonra Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayacaktı. Ancak şanssızlık yakasını bırakmadı. Mücadele öncesinde ısınma sırasında ağrı hissedince durumu kontrol edildi. Forma giyemeyeceğine karar verildi. 30 yaşındaki yıldızın eski sakatlığının nüksetmediği, adalesinden sorun yaşadığı belirtildi. Ghezzal'in net durumu bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak. İlk müdahalede ciddi bir soruna rastlanmadı.

DELE ALLI OYNADI

İlk 11'de Rachid Ghezzal'in adı yazıyordu. Ancak sakatlanınca teknik direktör Şenol Güneş, bir başka dünya yıldızı Dele Alli'yi sahaya sürdü. 26 yaşındaki oyuncu pas organizasyonunu kurmaya çalıştı.

DİĞER
Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu Dilan Çiçek Deniz ile yeni aşka yelken açtı! İşte ilk kare...
Asrın felaketi sonrası birçok ünlü ev değiştirme yarışına girdi!
Valencia ülkesinde gündem oldu! Tek rakibi...
Penaltıda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hakeme ağır eleştiri: "Bunlar sistemin adamı!"
Penaltıda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? (27 Şubat su kesintisi)
27 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı 27 Şubat
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakeme ağır eleştiri: "Bunlar sistemin adamı!" Hakeme ağır eleştiri: "Bunlar sistemin adamı!" 07:40
"Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" "Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" 01:20
F.Bahçe'nin rakibi Sevilla evinde mağlup! F.Bahçe'nin rakibi Sevilla evinde mağlup! 01:15
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:06
F.Bahçe'nin rakibi Sevilla evinde mağlup! F.Bahçe'nin rakibi Sevilla evinde mağlup! 01:03
"Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" "Büyük ve güçlü Türkiye'mizin tarafında olacağız" 01:02
Daha Eski
Penaltıda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı Penaltıda karar doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı 01:02
Şenol Güneş'ten flaş N'Koudou kararı! Şenol Güneş'ten flaş N'Koudou kararı! 01:02
Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Hakem son 15 dakika..." Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Hakem son 15 dakika..." 01:02
Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması! Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması! 01:02
Dolmabahçe'de sessiz gece! Dolmabahçe'de sessiz gece! 01:02
Uzatmada penaltı kararı! İşte o pozisyon Uzatmada penaltı kararı! İşte o pozisyon 01:02