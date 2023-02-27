Çocuklar hep gülsün

Beşiktaş Kulübünün, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Bu oyuncak sana arkadaşım" kampanyası, siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta tribünlerden binlerce oyuncak sahaya atıldı. İlk depremin yaşandığı saat olan 4.17'ye ithafen maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde oyun durdu ve Beşiktaşlı taraftarlar, yanlarında getirdikleri binlerce oyuncağı sahaya gönderdi.

MAXİM GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

OYUNCAKLARIN atıldığı esnada hoparlörden "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalınırken, skorbordda da 11 ilin plaka kodu sergilendi. İki takımın yedek kulübesindeki oyuncular da görevlilerle birlikte sahaya atılan oyuncakların toplanmasına yardımcı olurken bazı futbolcuların duygulandığı görüldü. Gaziantep FK'den Beşiktaş'a gelen Maxim'in gözleri yaşardı. Tribünlerden aynı esnada üzerinde "Batıdan doğuya bu camia arkanızda! Başımız sağ olsun" yazılı pankart açıldı.