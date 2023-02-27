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Beşiktaş'a transferde kötü haber! Stephan El Shaarawy...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Beşiktaş gündemine Roma'da forma giyen Stephan El Shaarawy'i almıştı. Yıldız futbolcudan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 15:20
Beşiktaş'a transferde kötü haber! Stephan El Shaarawy...

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Stephan El Shaarawy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Stephan El Shaarawy...

Siyah beyazlıların transferi için yoğun uğraş verdiği 30 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Stephan El Shaarawy...

aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün İtalyan basınından aktardığı habere göre Roma, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi reddetti.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Stephan El Shaarawy...

Roma'nın, haziran ayında sözleşmesi sona erecek El Shaarawy ile yollarını ayırmayı düşünmediği ve yeni sözleşme yapmayı planladığı kaydedildi.

Beşiktaş'a transferde kötü haber! Stephan El Shaarawy...

Böylelikle siyah beyazlılar için El Shaarawy defteri kapanmış oldu.

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