Beşiktaş'a transferde kötü haber! Stephan El Shaarawy...

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Stephan El Shaarawy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlıların transferi için yoğun uğraş verdiği 30 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi.
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Stephan El Shaarawy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlıların transferi için yoğun uğraş verdiği 30 yaşındaki oyuncudan kötü haber geldi.
Roma'nın, haziran ayında sözleşmesi sona erecek El Shaarawy ile yollarını ayırmayı düşünmediği ve yeni sözleşme yapmayı planladığı kaydedildi.
Böylelikle siyah beyazlılar için El Shaarawy defteri kapanmış oldu.