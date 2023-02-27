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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da yaprak dökümü! Ayrılacak isimler...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de oynadığı erteleme maçında Antalyaspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta sezon sonu yaprak dökümü yaşanabilir. İşte ayrılması muhtemel isimler... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 11:15
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da yaprak dökümü! Ayrılacak isimler...

Antalyaspor'la oynadığı maçta 0-0 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta, sezon sonu yaprak dökümü bekleniyor. İşte Kartal'dan ayrılması muhtemel oyuncular...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da yaprak dökümü! Ayrılacak isimler...

ROMAIN SAISS

2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yıldızını parlatan Romain Saiss'in geleceği belirsizliğini koruyor. 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusuna bazı Arap ve İngiliz kulüplerinin ilgisi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da yaprak dökümü! Ayrılacak isimler...

DELE ALLI

Büyük umutlarla gelen ancak bekleneni veremeyen 26 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonunda Everton'a dönecek. Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da yaprak dökümü! Ayrılacak isimler...

GEORGES-KEVIN N'KOUDOU

Kamerunlu yıldız Kevin N'Koudou da Beşiktaş'la yol ayrımına geldi. Teknik direktör Şenol Güneş de Antalyaspor maçı sonrası yaptığı basın açıklamasında bu sezon çok fazla süre alamayan 28 yaşındaki futbolcunun, takımdan ayrılabileceğini dile getirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da yaprak dökümü! Ayrılacak isimler...

ATIBA HUTCHINSON

40 yaşındaki Kanadalı futbolcu, Beşiktaş kariyerinin sonuna geldi. Tecrübeli ismin, sezon sonunda Beşiktaş'ta altyapıda ya da teknik ekipte görev alması bekleniyor. Atiba ile ilgili bir diğer ihtimal de oyuncu olarak Kanada'ya dönmesi...

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