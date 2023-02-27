BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da yaprak dökümü! Ayrılacak isimler...

ATIBA HUTCHINSON

40 yaşındaki Kanadalı futbolcu, Beşiktaş kariyerinin sonuna geldi. Tecrübeli ismin, sezon sonunda Beşiktaş'ta altyapıda ya da teknik ekipte görev alması bekleniyor. Atiba ile ilgili bir diğer ihtimal de oyuncu olarak Kanada'ya dönmesi...