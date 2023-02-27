BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da yaprak dökümü! Ayrılacak isimler...

Antalyaspor'la oynadığı maçta 0-0 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan Beşiktaş'ta, sezon sonu yaprak dökümü bekleniyor. İşte Kartal'dan ayrılması muhtemel oyuncular...
ROMAIN SAISS
2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yıldızını parlatan Romain Saiss'in geleceği belirsizliğini koruyor. 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusuna bazı Arap ve İngiliz kulüplerinin ilgisi bulunuyor.
DELE ALLI
Büyük umutlarla gelen ancak bekleneni veremeyen 26 yaşındaki yıldız futbolcu, sezon sonunda Everton'a dönecek. Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol kaydetti.