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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Dele Alli kararı! Sözleşmesi...

Ara transfer döneminin hareketlik takımların Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Sol bek transferi yapmak için şartları zorlayan Beşiktaş'ta hali hazırda 15 yabancı oyuncu bulunuyor. Kartal o ismin sözleşmesini askıda alarak kontenjanda yer açacak. İşte detaylar... | BJK HABER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 09:19
Beşiktaş'ta Dele Alli kararı! Sözleşmesi...

Sol bek transferi yapmak için şartları zorlayan Beşiktaş'ta hali hazırda 15 yabancı oyuncu bulunuyor.

Beşiktaş'ta Dele Alli kararı! Sözleşmesi...

Yabancı sol bek gelmesi durumunda bir oyuncunun lisansının askıya alınması ya da sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.

Beşiktaş'ta Dele Alli kararı! Sözleşmesi...

Beşiktaş'ta sözleşmesi feshedilmeye en yakın isim Dele Alli görünüyor.

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