TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Dele Alli kararı! Sözleşmesi...

Sol bek transferi yapmak için şartları zorlayan Beşiktaş'ta hali hazırda 15 yabancı oyuncu bulunuyor.
Yabancı sol bek gelmesi durumunda bir oyuncunun lisansının askıya alınması ya da sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.
Sol bek transferi yapmak için şartları zorlayan Beşiktaş'ta hali hazırda 15 yabancı oyuncu bulunuyor.
Yabancı sol bek gelmesi durumunda bir oyuncunun lisansının askıya alınması ya da sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.
İngiliz oyuncunun etkisiz performansı teknik heyeti bu düşünceye itti.