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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması!

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. 0-0'lık beraberlikle sona eren maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in maç sonu sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 21:48 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 21:56
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Ghezzal açıklaması!

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Şenol Güneş maçın ardından mücadeleyi ve karşılaşma öncesi sakatlanan oyuncusu Rachid Ghezzal hakkında konuştu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Kazanmamız gereken bir maçtı. Taraftar sahayı doldurdu. Üzüntülerimizi paylaştığımız. Oynayacağımız oyunla, en azından dikkat dağıtacağımız, sonuç alacağımız bir maçtı. Rakip kapanan bir takımdı, hızlı tempolu oynayamayınca rakibin defansını aşamadık.

Özetle ilk yarıda karşılıklı pozisyonu olmayan bir maçtı. İkinci yarı daha baskılı oynadık. Telaşımız ve oyun yapımız kazanmaya yeterli olmadı. Üzüntü verici bir maç. Rakibin oyun tarzı onlara göre doğruydu. Daha fazla pozisyon üretmemiz gerekiyordu.

Rachid Ghezzal'ın ısınırken kasığında sıkıntı oldu. Hepimiz üzüldük. Başlangıç olarak son anda Dele Alli'yi koyduk ama verim alamadık. Birçok oyuncudan verim alamadık. Takım olarak iki puan kaybettik.

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