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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten deprem açıklaması! "Acımız çok büyük"

Süper Lig'in 14. haftasındaki erteleme maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesinde siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketleri hakkında duygularını dile getirdi. İşte Güneş'in o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 18:40 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 18:49
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten deprem açıklaması! "Acımız çok büyük"

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş - Antalyaspor maçı İstiklal'de yaşanan bombalı saldırı ve son olarak Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle ertelenmişti. Bugün oynanacak olan erteleme maçı öncesinde ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dikkat çeken sözlere yer verdi. Teknik adam özellikle Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketleri hakkında duygularını dile getirdi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Büyük felaketin olduğu ilk günden beri zor günler geçiriyoruz. Kolay değil acımız çok büyük. Ölenlerimiz çok. Kalp çırpınıyor ama beden gitmiyor bunu yaşıyoruz. Bu büyük bir olay kader tarafı var ama kaderci de olunmaması gerekiyor.

Ölenleri rahmetle anıyorum. Yaşayanların güçlü olup hayatta kalanlara yardım etmesi gerekiyor. Türkiye yardım konusunda ayağa kalktı, birlikte tek yürek oldu. Adresler, ülkeler, şehirler, kıtalar konuşuluyor ama dünyadır esas olan.

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