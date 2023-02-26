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Beşiktaş'ta Şenol Güneş’ten Antalyaspor maçında 7 değişiklik

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta erteleme maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre kadroda 7 değişiklik yaptı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 20:31
Beşiktaş'ta Şenol Güneş’ten Antalyaspor maçında 7 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'de erteme maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırlıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Sivasspor maçına göre Antalyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11'de 7 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Welinton, Masuaku, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Kevin N'Koudou ve Vincent Aboubakar'ın yerine Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond ve Jackson Muleka'ya şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

"Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Muleka, Cenk Tosun."

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