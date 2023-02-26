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Beşiktaş’ın yeni transferleri maçı tribünden takip etti!

Beşiktaş'ta yeni transferler; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Alexandru Maxim, Onur Bulut ve Omar Colley Antalyapor ile oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 20:32
Beşiktaş’ın yeni transferleri maçı tribünden takip etti!

Beşiktaş'ın yeni transferleri Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Alexandru Maxim, Onur Bulut ve Omar Colley, müsabakayı tribünden takip etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında bugün Antalyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde sözleşme imzalanan futbolcuların statü gereği bu müsabakada forma giyemeyeceği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanmıştı.
Kartal, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Alexandru Maxim, Onur Bulut ve Omar Colley, Antalyaspor karşısında forma giyemedi.
Öte yandan Arthur Masuaku da sarı kart cezalısı olduğu için oynamadı.

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