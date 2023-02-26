BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss için o isim devreye girdi!

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss'ın teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss'ın teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.
Takvim'in Al-Araby'den aktardığı habere göre Faslı futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli stoper için farklı kulüplerle temasa geçildiği kaydedildi.
Daha önce ülkemizde Karagümrük forması da giymiş Mehdi Benatia'nın, Saiss'in Yunanistan'a transferi adına devreye girdiği de gelen haberler arasında.
Romain Saiss, Fas Milli Takımı formasıyla 72 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
Beşiktaş'ta bu sezon 17 müsabakada görev alan Saiss, 1 asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...