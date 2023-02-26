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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss için o isim devreye girdi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Romain Saiss'in geleceği belirsizliğini koruyor. Faslı stoperin Yunanistan'a transfer olabileceği öne sürülürken o ismin devreye girdi iddia edildi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 10:57
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss için o isim devreye girdi!

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss'ın teknik direktör Şenol Güneş ile anlaşamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss için o isim devreye girdi!

Takvim'in Al-Araby'den aktardığı habere göre Faslı futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edildi. Ayrıca tecrübeli stoper için farklı kulüplerle temasa geçildiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss için o isim devreye girdi!

Daha önce ülkemizde Karagümrük forması da giymiş Mehdi Benatia'nın, Saiss'in Yunanistan'a transferi adına devreye girdiği de gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss için o isim devreye girdi!

Romain Saiss, Fas Milli Takımı formasıyla 72 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss için o isim devreye girdi!

Beşiktaş'ta bu sezon 17 müsabakada görev alan Saiss, 1 asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...

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