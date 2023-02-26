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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Borini planı belli oldu! Ödenecek rakam...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ara transfer döneminde kadrosuna Fabio Borini'yi katmak için büyük uğraş veren Beşiktaş, Fatih Karagümrük'le rakamda anlaşamamıştı. Siyah-beyazlılar İtalyan yıldızdan vazgeçmedi ve yeni transfer planını belirledi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 10:03
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Borini planı belli oldu! Ödenecek rakam...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Borini planı belli oldu! Ödenecek rakam...

Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Borini ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Borini planı belli oldu! Ödenecek rakam...

Beşiktaş'ta Fabio Borini transferi sezon sonuna kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Borini planı belli oldu! Ödenecek rakam...

Karagümrük'e 1.5 milyon euro vermeyi kabul etmeyen siyah-beyazlılar, İtalyan oyuncuyu gelecek sezon bedava almaya karar verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın Borini planı belli oldu! Ödenecek rakam...

Karagümrük'ün sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen 31 yaşındaki İtalyan golcüye 2+1 yıllık sözleşme karşılığında imza parasıyla beraber 4 milyon euro ödenecek.

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