BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan depremzedelere bir destek daha! Antalyaspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'tan, depremzedeler için bir yardım hareketi daha geldi.
Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, bu maçta giyilecek formaların, depremzedeler için açık artırmayla satılacağını bildirdi.
Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satışa sunulacak.— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 26, 2023
Açık artırma bugün saat 19.03'te https://t.co/CQSOQP9TeI adresinde başlayacak.
🔗 https://t.co/cmfPICOyI9 pic.twitter.com/KbuiRBJWQw