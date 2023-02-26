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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan depremzedelere bir destek daha! Antalyaspor maçında...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası spor kulüplerinin yardım kampanyaları sürüyor. Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya geleceği maçta giyecekleri formaları açık artırmayla satacaklarını duyurdu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 11:53
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan depremzedelere bir destek daha! Antalyaspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'tan, depremzedeler için bir yardım hareketi daha geldi.

Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, bu maçta giyilecek formaların, depremzedeler için açık artırmayla satılacağını bildirdi.

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