BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan depremzedelere bir destek daha! Antalyaspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş'tan, depremzedeler için bir yardım hareketi daha geldi.

Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, bu maçta giyilecek formaların, depremzedeler için açık artırmayla satılacağını bildirdi.