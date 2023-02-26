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Beşiktaş 0-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maç 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 21:13 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 21:26
Beşiktaş 0-0 Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasının erteleme maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 0-0 sona erdi.

Siyah-beyazlıların Tayyip Talha ile bulduğu gol VAR tarafından iptal edildi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40, Antalyaspor ise 25 yaptı.

GHEZZAL MAÇ ÖNCESİNDE SAKATLANDI

Beşiktaş'ın önemli isimlerinden Rachid Ghezzal, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala sakatlanarak maça çıkamadı.

11 maçlık aranın ardından 11 kişilik kadroda yer bulan tecrübeli oyuncu, karşılaşma öncesinde adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Uzun süren sakatlığı sonrasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçın son dakikalarında oyuna girerek sahalara dönen siyah-beyazlı oyuncunun sakatlığı sonrasında Dele Alli, 11 kişilik kadroya dahil edildi.

BEŞİKTAŞ DEPREMLERDEN ETKİLENEN ŞEHİRLERİ UNUTMADI

Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma sırasında giydikleri tişörtlerle Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören şehirleri unutmadı.

Beşiktaşlı oyuncular, maç öncesindeki ısınmada depremlerin etkili olduğu 11 ilin plaka kodlarının yazılı olduğu tişörtler giydi.

Antalyaspor ise ısınmaya "Geçmiş olsun Türkiye'm" yazılı pankartla çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, depremlerde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu ve Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın fotoğraflarının yer aldığı "Kulüplerimizin ve ülkemizin başı sağ olsun" yazılı pankartı tribüne astı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİYE ÇIKTI

Deprem bölgelerinde yaşayan çocuklar, karşılaşma öncesi iki takımla seremoniye çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerden İstanbul'a gelen çocukların sahaya çıkmasıyla birlikte tribünler alkışlarla sevgisini gösterdi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için İstiklal Marşı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, tribünlerde depremlerden etkilenen 11 ilin isimlerinin olduğu ve üzerinde "Taş taş üstüne olsun, taş baş üstüne olmasın" yazılı bir pankart açıldı.

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