Haberler Beşiktaş 133 gün sonra yeniden 11’de

133 gün sonra yeniden 11’de

Rachid Ghezzal, bugün yeniden 11’deki yerini alacak. Geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, Güneş’in şans vermesi durumunda tam 133 gün sonra ilk 11’de sahaya çıkacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 06:50
133 gün sonra yeniden 11’de
Rachid Ghezzal, bugün yeniden 11'deki yerini alacak. Geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, Güneş'in şans vermesi durumunda tam 133 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkacak. En son 16 Ekim'de oynanan ve 2-2 biten Trabzon derbisinde 11'de sahaya çıkan Ghezzal, bu sezon 6 maçta oynarken 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Ghezzal, lige verilen arada Ümraniyespor ve Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçlarında görev yapmıştı.
DİĞER
Son dakika haberleri: Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan’da fırtına gibi esiyor! 38 yaşındaki efsane, rekorlarına Al-Nassr formasıyla devam ediyor…
Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Alexandra Stan aşk ateşini yaktı! Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ı...
Fırtına'da Zajc zirvesi! Menajeri...
İşte Şenol Güneş'in Antalyaspor maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta sürpriz Abdu Conte gelişmesi!
İşte Şenol Güneş'in Antalyaspor maçı 11'i!
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
26 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler (26 Şubat Pazar)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Athletic Bilbao - Girona maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Girona maçı saat kaçta? 08:04
Tottenham - Chelsea maçı saat kaçta? Tottenham - Chelsea maçı saat kaçta? 07:57
Konyaspor'a sert eleştiri: 12 kişi de başlasalardı sonuç değişmezdi! Konyaspor'a sert eleştiri: 12 kişi de başlasalardı sonuç değişmezdi! 07:33
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 01:02
Çağdaş Atan'ın Giresunspor galibiyeti sözleri! Çağdaş Atan'ın Giresunspor galibiyeti sözleri! 01:02
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:02
Daha Eski
Çağdaş Atan'ın Giresunspor galibiyeti sözleri! Çağdaş Atan'ın Giresunspor galibiyeti sözleri! 01:00
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 00:57
Erman Toroğlu: TFF doğru kararı verdi! Erman Toroğlu: TFF doğru kararı verdi! 00:54
Joao de Deus: Hatırladığım en büyük trajedi bu! Joao de Deus: Hatırladığım en büyük trajedi bu! 00:54
Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! Valencia Fenerbahçe tarihine geçti! 00:54
F.Bahçe evinde hata yapmadı! F.Bahçe evinde hata yapmadı! 00:54