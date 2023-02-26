133 gün sonra yeniden 11’de

Rachid Ghezzal, bugün yeniden 11’deki yerini alacak. Geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, Güneş’in şans vermesi durumunda tam 133 gün sonra ilk 11’de sahaya çıkacak.
Rachid Ghezzal, bugün yeniden 11'deki yerini alacak. Geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, Güneş'in şans vermesi durumunda tam 133 gün sonra ilk 11'de sahaya çıkacak. En son 16 Ekim'de oynanan ve 2-2 biten Trabzon derbisinde 11'de sahaya çıkan Ghezzal, bu sezon 6 maçta oynarken 2 gol attı, 1 de asist yaptı. Ghezzal, lige verilen arada Ümraniyespor ve Eyüpspor'la oynanan hazırlık maçlarında görev yapmıştı.