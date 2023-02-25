Haberler Beşiktaş Rıdvan Yılmaz değerini yüzde 300 artırdı!

Rıdvan Yılmaz değerini yüzde 300 artırdı!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'tan Rangers'a 4 milyon euro karşılığında transfer olan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, yaşadığı sakatlıklara rağmen değerini yüzde 300 artırdı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 09:11
Rıdvan Yılmaz değerini yüzde 300 artırdı!

Sezon başında Beşiktaş'tan İskoç temsilcisi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın değeri sakatlıklara rağmen artıyor.

Rıdvan Yılmaz değerini yüzde 300 artırdı!

Football Transfers, geçen yıl temmuz ayında Rangers, Rıdvan'la sözleşme imzalarken sol bekin transfer değerinin 1.8 milyon euro olmasını bekliyordu.

Rıdvan Yılmaz değerini yüzde 300 artırdı!

21 yaşındaki oyuncu 19 maç kaçırmasına rağmen potansiyeli ile xTV'si (beklenen transfer değeri) şimdiden 7.3 milyon euro'ya yükseldi.

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