Rıdvan Yılmaz değerini yüzde 300 artırdı!

Sezon başında Beşiktaş'tan İskoç temsilcisi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın değeri sakatlıklara rağmen artıyor.
Sezon başında Beşiktaş'tan İskoç temsilcisi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın değeri sakatlıklara rağmen artıyor.
Football Transfers, geçen yıl temmuz ayında Rangers, Rıdvan'la sözleşme imzalarken sol bekin transfer değerinin 1.8 milyon euro olmasını bekliyordu.
21 yaşındaki oyuncu 19 maç kaçırmasına rağmen potansiyeli ile xTV'si (beklenen transfer değeri) şimdiden 7.3 milyon euro'ya yükseldi.
Yüzde 300 gibi muazzam bir artış Yılmaz'ın gelecek beklentisinin çok yüksek olduğunu kanıtlıyor.
Milli futbolcu, 6 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.