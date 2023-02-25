Haberler Beşiktaş Ligden çekilen takımlarla oynanan maçlar için Beşiktaş'tan UEFA örneği!

Ligden çekilen takımlarla oynanan maçlar için Beşiktaş'tan UEFA örneği!

Beşiktaş'ta Hatayspor ve Gaziantep FK'nın gelecek maçlarına çıkmayacak olması nedeniyle rakiplerinin 3 puan alacaklarından dolayı oluşan kriz sürmeye devam ediyor. Kara Kartal bu noktada sürpriz bir örnek hazırlığı içine girdi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Ligden çekilen takımlarla oynanan maçlar için Beşiktaş'tan UEFA örneği!

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla, iki takımın geçmiş maçlarının aynı şekilde kalacağını, kalan haftalarda ise rakiplerinin 3'er puan alacağını belirtmişti.

Ligden çekilen takımlarla oynanan maçlar için Beşiktaş'tan UEFA örneği!

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş Kulübü ise bu karara itiraz etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak TFF ile temas halinde olan siyahbeyazlılar, başka kulüplerin de bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.


Ligden çekilen takımlarla oynanan maçlar için Beşiktaş'tan UEFA örneği!

HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

TFF kararının hem üst sıraları hem de kümede kalma mücadelesini etkileyeceğini belirten Beşiktaşlı yönetimi, Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçların geçersiz sayılması gerektiğini vurguladı.

Ligden çekilen takımlarla oynanan maçlar için Beşiktaş'tan UEFA örneği!

Bu durumun sadece kendilerini değil tüm takımları ilgilendirdiğini dile getiren siyah-beyazlılar, doğru uygulamanın UEFA Şampiyonlar Ligi yönetmeliği olduğunu savunuyor.


Ligden çekilen takımlarla oynanan maçlar için Beşiktaş'tan UEFA örneği!

MÜNİH TÜRKGÜCÜ ÖRNEĞİ

Söz konusu yönetmeliğin 28 maddesinin 3. bendinde "Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir" ifadesi yer alıyor. Ayrıca benzer bir durum geçen yıl Almanya'da yaşanmış, 3. Lig'den çekilen Münih Türkgücü kulübünün o güne kadar oynadığı tüm maçlar geçersiz sayılmıştı.

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