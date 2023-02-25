Ligden çekilen takımlarla oynanan maçlar için Beşiktaş'tan UEFA örneği!

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla, iki takımın geçmiş maçlarının aynı şekilde kalacağını, kalan haftalarda ise rakiplerinin 3'er puan alacağını belirtmişti.
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla, iki takımın geçmiş maçlarının aynı şekilde kalacağını, kalan haftalarda ise rakiplerinin 3'er puan alacağını belirtmişti.
Sabah'ın haberine göre Beşiktaş Kulübü ise bu karara itiraz etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak TFF ile temas halinde olan siyahbeyazlılar, başka kulüplerin de bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.
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TFF kararının hem üst sıraları hem de kümede kalma mücadelesini etkileyeceğini belirten Beşiktaşlı yönetimi, Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçların geçersiz sayılması gerektiğini vurguladı.