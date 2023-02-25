Her şey bitmedi

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosunda kattığı Vincent Aboubakar da, Ghezzal gibi kötü gidişata Antalya maçıyla birlikte son vereceklerini söyledi. Weghorst'un yerine büyük umutlarla transfer edilen ancak bugüne kadar rakip fileleri havalandırmayı başaramayan Kamerunlu oyuncu, "Antalyaspor karşısında erteleme maçı olduğu için forma giyemeyeceğim. Ama benim yokluğumda tüm takım arkadaşlarım gerekeni yapacak. Buna yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı kayıpsız geçeceğiz" dedi.

GOL ATMAYI ÖZLEDİM

Kamerunlu yıldız şöyle devam etti: "Oynadığım 4 maçta da gol bulamadım. Bu yüzden Antalya maçından sonra oynayacağımız A.Gücü karşılaşmasını iple çekiyorum. Benim saha içindeki hırsımı ve isteğimi herkes gayet iyi biliyor. Taraftarlarımız ilk günden itibaren beni eskiden olduğu gibi coşkuyla destekliyorlar. Ben de atacağım gollerle hem onlara kendini kanıtlamak hem de takımıma puanlar kazandırmak istorum. Onlara söz veriyorum; her şey daha bitmedi. Taraftarımız bize güvensin, sonuna kadar savaşacağız."

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Devre arasında yeniden Beşiktaş'a dönen Vincent Aboubakar, bugüne kadar 4 maçta forma giydi. Toplam 242 dakika sahada kalen Kamerunlu henüz gol atamadı, asist yapamadı.

Beşiktaş'ta tüm gözler yarın Antalya ile oynanacak erteleme maçına çevrildi. Üst üste oynadığı 5 maçta topladığı 15 puanla yükselişe geçen siyah- beyazlılar; ardından Karagümrük ile berabere kalmış, Sivas'a da mağlup olmuştu. Beklenmedik bu 5 puanlık kayıp camianın keyfini kaçırsa da, siyah-beyazlı futbolcular Antalya maçıyla birlikte lige yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Ghezzal da bu maçla birlikte yeniden ilk 11'deki yerini alacak ve Güneş'in en önemli kozlarından biri olacak.

SERİ BAŞLATACAĞIZ

Cezayirli yıldız, son iki maçta aldıkları kötü sonuçları unutturacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Puan cetvelinde istediğimiz yerde değiliz. İyi bir seri yakalamıştık ama üst üste puan kayıpları yaşadık. Şimdi ise Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Liderle aramızdaki puan farkı şu an için fazla görünse de, kapanmayacak bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz elimizden geleni hatta fazlasını sahaya yansıtacak ve üst üste maçlar kazanarak zirve yarışında yeniden söz sahibi olacağız."

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Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı, toplam 3 gole katkı yaptı.