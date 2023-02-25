Haberler Beşiktaş Her şey bitmedi

Her şey bitmedi

Vincent Aboubakar “Beklentinin yüksek olduğunu biliyorum. Ama her şey bitmedi, taraftarlarımız bize güvensin” diye konuştu. Sakatlığı geçen ve yarın ilk 11'de oynayacak olan Rachid Ghezzal, "Liderle aramızda kapanmayacak bir puan farkı yok" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Her şey bitmedi

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosunda kattığı Vincent Aboubakar da, Ghezzal gibi kötü gidişata Antalya maçıyla birlikte son vereceklerini söyledi. Weghorst'un yerine büyük umutlarla transfer edilen ancak bugüne kadar rakip fileleri havalandırmayı başaramayan Kamerunlu oyuncu, "Antalyaspor karşısında erteleme maçı olduğu için forma giyemeyeceğim. Ama benim yokluğumda tüm takım arkadaşlarım gerekeni yapacak. Buna yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu maçı kayıpsız geçeceğiz" dedi.

GOL ATMAYI ÖZLEDİM

Kamerunlu yıldız şöyle devam etti: "Oynadığım 4 maçta da gol bulamadım. Bu yüzden Antalya maçından sonra oynayacağımız A.Gücü karşılaşmasını iple çekiyorum. Benim saha içindeki hırsımı ve isteğimi herkes gayet iyi biliyor. Taraftarlarımız ilk günden itibaren beni eskiden olduğu gibi coşkuyla destekliyorlar. Ben de atacağım gollerle hem onlara kendini kanıtlamak hem de takımıma puanlar kazandırmak istorum. Onlara söz veriyorum; her şey daha bitmedi. Taraftarımız bize güvensin, sonuna kadar savaşacağız."

242

Devre arasında yeniden Beşiktaş'a dönen Vincent Aboubakar, bugüne kadar 4 maçta forma giydi. Toplam 242 dakika sahada kalen Kamerunlu henüz gol atamadı, asist yapamadı.

Beşiktaş'ta tüm gözler yarın Antalya ile oynanacak erteleme maçına çevrildi. Üst üste oynadığı 5 maçta topladığı 15 puanla yükselişe geçen siyah- beyazlılar; ardından Karagümrük ile berabere kalmış, Sivas'a da mağlup olmuştu. Beklenmedik bu 5 puanlık kayıp camianın keyfini kaçırsa da, siyah-beyazlı futbolcular Antalya maçıyla birlikte lige yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Ghezzal da bu maçla birlikte yeniden ilk 11'deki yerini alacak ve Güneş'in en önemli kozlarından biri olacak.

SERİ BAŞLATACAĞIZ

Cezayirli yıldız, son iki maçta aldıkları kötü sonuçları unutturacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Puan cetvelinde istediğimiz yerde değiliz. İyi bir seri yakalamıştık ama üst üste puan kayıpları yaşadık. Şimdi ise Antalyaspor maçıyla birlikte yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Liderle aramızdaki puan farkı şu an için fazla görünse de, kapanmayacak bir fark olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz elimizden geleni hatta fazlasını sahaya yansıtacak ve üst üste maçlar kazanarak zirve yarışında yeniden söz sahibi olacağız."

3

Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 6 lig maçında toplam 230 dakika görev yaptı. Cezayirli yıldız bu süreye 2 gol ve 1 asist sığdırdı, toplam 3 gole katkı yaptı.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıran hamle! Dünya devinden süratli yıldız...
Konya'da iki fay arasında devasa obruk! Çapı 37, derinliği 12 metre! Depremlerle ilgisi var mı?
Takibe devam! Jesus'un Konyaspor maçı 11'i...
G.Saray'ın transferde B Planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan UEFA örneği!
Santos gelmezse alternatifi hazır!
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 25 Şubat
25 Şubat son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Kahramanmaraş, Hatay depremi ölü ve yaralı sayısı 22 Şubat
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:30
Anadolu Efes ASVEL'i mağlup etti! Anadolu Efes ASVEL'i mağlup etti! 01:29
12 Dev Adam Letonya'ya mağlup oldu! 12 Dev Adam Letonya'ya mağlup oldu! 01:29
İtalya'dan transfer iddiası! Icardi'nin talipleri... İtalya'dan transfer iddiası! Icardi'nin talipleri... 01:29
Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber! 01:29
Sevilla cephesinden F.Bahçe yorumu: Harika bir takım Sevilla cephesinden F.Bahçe yorumu: Harika bir takım 01:29
Daha Eski
İspanyollardan flaş F.Bahçe yorumu! İspanyollardan flaş F.Bahçe yorumu! 01:29
Monchi'den flaş F.Bahçe sözleri! Monchi'den flaş F.Bahçe sözleri! 01:29
F.Bahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım F.Bahçe'nin rakibi Sevilla'yı tanıyalım 01:29
Galatasaray'da Juan Mata gidiyor mu? Galatasaray'da Juan Mata gidiyor mu? 01:29
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 01:29
Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber Ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye'ye müjdeli haber 01:29