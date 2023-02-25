BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vincent Aboubakar teknik heyete gol sözü verdi!

Kamerunlu forvet şanssızlığını kırmanın hesaplarını yapıyor. 31 yaşındaki golcü, "Benden beklentilerin farkındayım. Herkese eski Vincent Aboubakar'ı izlettireceğim. İç sahada taraftarımızın önünde gol atacağım o anı da sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek teknik heyete gol sözü verdi.