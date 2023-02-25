BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vincent Aboubakar teknik heyete gol sözü verdi!

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un İngiliz ekibi Manchester United'a transferinin ardından Beşiktaş'a dönen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma ile 3. döneminde çıktığı 4 karşılaşmada gol atamadı.
Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un İngiliz ekibi Manchester United'a transferinin ardından Beşiktaş'a dönen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma ile 3. döneminde çıktığı 4 karşılaşmada gol atamadı.
Kamerunlu forvet şanssızlığını kırmanın hesaplarını yapıyor. 31 yaşındaki golcü, "Benden beklentilerin farkındayım. Herkese eski Vincent Aboubakar'ı izlettireceğim. İç sahada taraftarımızın önünde gol atacağım o anı da sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek teknik heyete gol sözü verdi.
Siyah-Beyazlılar'ın bu sezonki gol umudu, Aboubakar, Antalyaspor ile oynanacak olan Spor Toto Süper Lig erteleme maçında federasyonun kuralları gereği sahadaki yerini alamayacak.
Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı toplam 71 karşılaşmada 35 gole imzasını atarken 9 da asist yapma başarısı göstermişti.
Yıldız ismin, Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.