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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vincent Aboubakar teknik heyete gol sözü verdi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Weghorst'un takımdan ayrılmasıyla Beşiktaş'a dönen Vincent Aboubakar, teknik heyete söz verdi. Kamerunlu yıldız, "Herkese eski Vincent Aboubakar'ı izlettireceğim" dedi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 12:52
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vincent Aboubakar teknik heyete gol sözü verdi!

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un İngiliz ekibi Manchester United'a transferinin ardından Beşiktaş'a dönen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma ile 3. döneminde çıktığı 4 karşılaşmada gol atamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vincent Aboubakar teknik heyete gol sözü verdi!

Kamerunlu forvet şanssızlığını kırmanın hesaplarını yapıyor. 31 yaşındaki golcü, "Benden beklentilerin farkındayım. Herkese eski Vincent Aboubakar'ı izlettireceğim. İç sahada taraftarımızın önünde gol atacağım o anı da sabırsızlıkla bekliyorum" diyerek teknik heyete gol sözü verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Vincent Aboubakar teknik heyete gol sözü verdi!

Siyah-Beyazlılar'ın bu sezonki gol umudu, Aboubakar, Antalyaspor ile oynanacak olan Spor Toto Süper Lig erteleme maçında federasyonun kuralları gereği sahadaki yerini alamayacak.

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