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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fas'ta Romain Saiss korkusu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'tan ayrılması gündeme gelen ve geleceği belirsizliğini koruyan Faslı stoper Romain Saiss, milli takımda endişeye neden oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 11:20
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fas'ta Romain Saiss korkusu!

Beşiktaş'ta gözden çıkartılan isimlerden biri olan Romain Saiss'in durumu, Fas basınında manşetlere taşındı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fas'ta Romain Saiss korkusu!

Al-Araby'nin haberine göre Fas Milli Takımı'nın hocası Regragui, Saiss'in Beşiktaş'taki geleceğinden endişeli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fas'ta Romain Saiss korkusu!

32 yaşındaki stoperin, milli takımın 25 Mart'ta Brezilya ve 28 Mart'ta Peru'ya karşı oynayacağı maçlarda kadroda yer alması beklenirken; siyah-beyazlı ekipteki durumunun kendisini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

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