BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fas'ta Romain Saiss korkusu!

Beşiktaş'ta gözden çıkartılan isimlerden biri olan Romain Saiss'in durumu, Fas basınında manşetlere taşındı.
Beşiktaş'ta gözden çıkartılan isimlerden biri olan Romain Saiss'in durumu, Fas basınında manşetlere taşındı.
Al-Araby'nin haberine göre Fas Milli Takımı'nın hocası Regragui, Saiss'in Beşiktaş'taki geleceğinden endişeli.
32 yaşındaki stoperin, milli takımın 25 Mart'ta Brezilya ve 28 Mart'ta Peru'ya karşı oynayacağı maçlarda kadroda yer alması beklenirken; siyah-beyazlı ekipteki durumunun kendisini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.
Romain Saiss, Fas Milli Takımı formasıyla 72 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti.
Beşiktaş'ta bu sezon 17 müsabakada görev alan Saiss, 1 asist yaptı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro...