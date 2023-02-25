Haberler Beşiktaş Antalya maçı 11’i netleşti

Antalya maçı 11’i netleşti

Beşiktaş, erteleme maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Güneş sahaya çıkaracağı kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. Kalede Mert, savunmada Rosier, Saiss, Tayyip ve Umut Meraş oynayacak. Orta sahanın merkezinde Gedson ve Salih'in oynaması beklenirken, sağ kanatta Ghezzal, som kanatta ise N'Koudou forma giyecek. Forvette Cenk Tosun, forvet arkasında ise Redmond'un görev yapacağı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Antalya maçı 11’i netleşti

Beşiktaş, erteleme maçında yarın Antalyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Güneş sahaya çıkaracağı kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. Kalede Mert, savunmada Rosier, Saiss, Tayyip ve Umut Meraş oynayacak. Orta sahanın merkezinde Gedson ve Salih'in oynaması beklenirken, sağ kanatta Ghezzal, sol kanatta ise N'Koudou forma giyecek. Forvette Cenk Tosun, forvet arkasında ise Redmond'un görev yapacağı ifade edildi.

YENİLER TRIBÜNDE

Siyah-beyazlıların yarınki maçında yeni transferler Aboubakar, Hadziahmetovic, Colley, Maxim ve Onur tribünde olacak. Beşiktaş'ta kart cezalısı Masuaku da görev yapamayacak. Ayrıca Weghorst, Josef, Montero ve Emrecan da takımdan ayrıldıkları için yok.

MASUAKU ÇIKMAZI

Siyah-beyazlıların Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılması için West Ham ile yaptığı görüşmelerden sonuç alınamadı. İngiliz ekibi, oyuncu için 2.2 milyon euro'luk opsiyonunda pazarlık yapabileceklerini siyah-beyazlılara iletti ve geri adım atmadı.

HATIRA BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Beşiktaş'ın yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçının hatıra biletleri dün saat 19.03'ten itibaren satışa sunuldu. 100 TL bedelle satışa sunulacak hatıra biletlerin satışından elde edilecek tüm gelir, depremzede vatandaşlarımıza yardım amacıyla kullanılacaktır.

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