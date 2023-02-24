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Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Nuri Şahin'in Antalyaspor'unu konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Daha önce iki kez ertelenen karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:31 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:40
Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

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Beşiktaş ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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